Лондонский "Челси" рассматривает вариант с громкой обменной сделкой, чтобы заполучить полузащитника каталонской "Барселоны" Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, английский клуб по-прежнему считает 23-летнего испанца привлекательной долгосрочной трансферной целью и изучает возможность включить в сделку своего 19-летнего бразильского таланта Эстевао.

Однако главный тренер "Барселоны" Ханси Флик на данный момент отклонил все запросы по Лопесу, поскольку видит в нём важную часть будущего команды.

Отмечается, что тренерский штаб и руководство "сине-гранатовых" настроены сохранить игрока, из-за чего потенциальный обмен с участием Эстевао сейчас выглядит трудновыполнимым.

Лопес в нынешнем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

Эстевао в 11 матчах за "синих" не отметился результативными действиями. Четыре раза он выходил в стартовом составе, а в семи случаях - на замену.