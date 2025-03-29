"Челси" переманивает одного из лидеров "Барселоны"

"Барселона" хочет продлить контракт с защитником сборной Франции Жюлем Кунде, интерес к которому проявляет "Челси".

По информации Sport.es, французский футболист счастлив в каталонском клубе и желает остаться в нём на долгие годы. При этом игрок понимает, что в "Челси" он мог бы выступать на предпочтительной для него позиции центрального защитника, а также больше зарабатывать.

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

"Челси" ведет переговоры о трансфере чемпиона Европы из сборной Испании