"Челси" нацелился на лидера сборной Англии. Подробности

По информации The Sun, руководство "Челси" выходило на контакт с "Тоттенхэмом" для возможного перехода капитана и нападающего команды "шпор" Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник сообщает, что новый главный тренер "синих" Маурисио Почеттино проявляет интерес к переходу футболиста.

Ранее СМИ сообщали о том, что мадридский "Реал" также является одним из претендентов на нападающего сборной Англии. Кейн ранее работал под руководством Почеттино в "Тоттенхэме".

29-летний Кейн провел 38 матчей в прошлом сезоне чемпионата Англии, в которых забил 30 голов. Он выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года.

За сборную Англии Кейн провел 83 матча, в которых забил 56 мячей. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.