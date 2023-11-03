"Манчестер Юнайтед" переживает очередной кризис, и возникают серьезные вопросы относительно будущего главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщают Vesti.kz.

53-летний нидерландский специалист возглавил "МЮ" летом 2022 года, но после восьми поражений в 15 матчах этого сезона он находится на грани увольнения.

По информации The Athletic, многие в команде недовольны тренером и его решениями, при этом они пожелали остаться неизвестными, чтобы не испортить свои отношения с клубом.

Источник также отмечает о натянутых отношениях Эрика тен Хага со многими игроками "МЮ". Также упоминается недостаток харизмы у тренера.

"МЮ" идет восьмым в таблице английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 15 очков в 10 матчах. Следующую игру "красные дьяволы" проведут на выезде 4 ноября с "Фулхэмом".