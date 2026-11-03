"Бёрнли" Сатпаева объявил состав на матч Чемпионшипа

"Бёрнли" объявил состав на матч 14-го тура английского Чемпионшипа против "Куинз Парк Рейнджерс", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на поле КПР "Лофтус Роуд" в Лондоне и начнётся в 00:45 по казахстанскому времени.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев не попал в заявку на эту игру.



На счету 18-летнего казахстанца всего семь матчей в за английский клуб. в которых он не отметился результативными действиями.

"Бёрнли" набрал девять очков и занимает 22-е их 24-х место в таблице Чемпионшипа. У КПР 20 баллов и девятое место.