Английский "Бёрнли" уступил на выезде "Кардиффу" в матче 15-го тура Чемпионшипа, сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Кардиффа" завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. При этом, "Бёрнли" по ходу матча выигрывал 4:1.

На 15-й минуте гости вышли вперёд после гола Андреа Унтонджи. Спустя десять минут Маркус Эдвардс забил второй гол "Кардиффу".

Хозяева отыграли один гол на 40-й минуте, когда отличился Олли Таннер.

Во втором тайме Ларджи Рамазани сделал счёт 3:1 в пользу "Бёрнли", а автогол Александра Робертсона на 62-й минуте поставил "Кардифф" в затруднительное положение - 1:4.

Впрочем, хозяева поля сумели забить четыре гола и вырвать победу. Отличились: Юсеф Салех (65 и 82 минута), Джек Мойлан (75 с пенальти) и Робертсон, который отличился на 90+4-й минуте.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев остался вне заявки "Бёрнли" на этот матч.

Его клуб набрал десять очков и остаётся на 22 месте в турнирной таблице. У "Кардиффа" 18 баллов и 14 строчка.

В следующем туре "Бёрнли" примет на своём поле "Блэкберн Роверс". Игра состоится 22 ноября.



