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Англия
Вчера 23:50
 

"Бёрнли" Сатпаева объявил состав на матч Чемпионшипа

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"Бёрнли" Сатпаева объявил состав на матч Чемпионшипа ©instagram.com/burnleyofficial/

"Бёрнли" объявил состав на матч 14-го тура английского Чемпионшипа против "Куинз Парк Рейнджерс", сообщают Vesti.kz.

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"Бёрнли" объявил состав на матч 14-го тура английского Чемпионшипа против "Куинз Парк Рейнджерс", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на поле КПР "Лофтус Роуд" в Лондоне и начнётся в 00:45 по казахстанскому времени.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев не попал в заявку на эту игру.


На счету 18-летнего казахстанца всего семь матчей в за английский клуб. в которых он не отметился результативными действиями.

"Бёрнли" набрал девять очков и занимает 22-е их 24-х место в таблице Чемпионшипа. У КПР 20 баллов и девятое место.

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Чемпионшип Англии 2026/27   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 00:45   •   идёт
Куинз Парк Рейнджерс
Куинз Парк Рейнджерс
(Лондон)
- : -
Бернли
Бернли
(Бернли)
Кто победит в основное время?
Куинз Парк Рейнджерс
Ничья
Бернли
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