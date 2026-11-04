"Бёрнли" без Сатпаева упустил победу в Чемпионшипе

"Куинз Парк Рейнджерс" и "Бёрнли" не смогли определить сильнейшего в матче 14-го тура Чемпионшипа, передают Vesti.kz.

Встреча в Лондоне завершилась со счётом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Ларжи Рамазани на 38-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 65-й минуте после гола Жоната Варана.

"Куинз Парк Рейнджерс", набрав 21 балл, занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Бёрнли" находится на 22-й строчке с десятью очками.

Казахстанский нападающий "Бёрнли" Дастан Сатпаев не попал в заявку на игру. Ранее новый главный тренер клуба Фабио Челестини заявил, что у игрока имеются проблемы с задней поверхностью бедра (мышечное повреждение) и пока неизвестно, сколько времени уйдёт на его восстановление.

Отметим, что "Бёрнли" арендовал Сатпаева у "Челси" до конца сезона.

Следующую игру в Чемпионшипе "Бёрнли" проведёт на выезде с "Кардифф Сити" 7 ноября, а "Куинз Парк Рейнджерс" в этот день примет на своём поле "Линкольн Сити".