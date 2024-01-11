Фанаты лондонского "Арсенала" узнали хорошую новость. Бразильский нападающий Габриэль Жезус вернулся в строй, передают Vesti.kz.

Футболист был замечен на тренировке "канониров". Травма колена оказалась несерьезной.

Ранее сообщалось, что бразилец травмировал колено перед матчем с "Ливерпулем" в рамках третьего раунда Кубка Англии.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Жезус перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. Сумма сделки составила 52 миллиона евро.

В его карьере также был "Палмейрас", а в сборную Бразилии начал привлекаться с 2016 года.