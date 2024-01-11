Болельщикам "Арсенала" сообщили хорошую новость

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 21:52
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Фанаты лондонского "Арсенала" узнали хорошую новость. Бразильский нападающий Габриэль Жезус вернулся в строй, передают Vesti.kz.

Футболист был замечен на тренировке "канониров". Травма колена оказалась несерьезной.

Ранее сообщалось, что бразилец травмировал колено перед матчем с "Ливерпулем" в рамках третьего раунда Кубка Англии.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Жезус перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. Сумма сделки составила 52 миллиона евро.

В его карьере также был "Палмейрас", а в сборную Бразилии начал привлекаться с 2016 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3 Манчестер Сити 19 12 4 3 45-21 40
4 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5 Тоттенхэм Хотспур 20 12 3 5 42-29 39
6 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33-30 34
7 Брайтон энд Хов Альбион 20 8 7 5 38-33 31
8 Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22-27 31
9 Ньюкасл Юнайтед 20 9 2 9 39-29 29
10 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11 Вулверхэмптон Уондерерс 20 8 4 8 30-31 28
12 Эвертон 20 8 2 10 24-28 26
13 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
14 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
15 Кристал Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
16 Ноттингем Форест 20 5 5 10 24-35 20
17 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
18 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20 Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15-49 9

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Арсенал АПЛ
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