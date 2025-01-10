Беллингем может перейти в топ-клуб АПЛ? Известны подробности

Джоб Беллингем может отказаться от перехода в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", выбрав путь своего брата Джуда этим летом. С момента перехода из "Бирмингем Сити" в "Сандерленд" за 1,5 миллиона фунтов в 2023 году Джоб впечатлил болельщиков своей игрой, передают Vesti.kz.

19-летний полузащитник забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 23 матчах текущего сезона, став одной из ключевых фигур команды в борьбе за выход в Премьер-лигу.

Сейчас "Сандерленд" занимает четвертое место в Чемпионшипе, а Джоб выделяется на фоне своих партнеров по команде.



Как пишет издание The Sun, помимо "Юнайтед" и "Арсенала", за развитием Беллингема внимательно следят "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия", бывший клуб его звездного старшего брата.

Напомним, что старший Беллингем в 2020 году перебрался из "Бирмингем Сити" в "Боруссию" за 30 миллионов фунтов и именно там превратился в одного из лучших полузащитников мира, что позволило ему в 2023 году перейти в мадридский "Реал".

Джоб может выбрать путь, который поможет ему получать больше игрового времени и развиваться на высоком уровне.

Это делает перспективу перехода в европейский клуб более привлекательной, особенно если он хочет повторить успех брата.

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов, "Сандерленд" не собирается так просто расставаться со своим молодым талантом.

Летом клуб продлил контракт с Беллингемом до 2028 года, что усиливает их позиции на трансферном рынке и подчеркивает статус игрока как одного из лидеров команды. По слухам, потенциальная сумма трансфера может достигать 20 миллионов фунтов.

Пока что главный приоритет Беллингема - помочь "Сандерленду" в гонке за выход в Премьер-лигу.

Он должен выйти на поле в матче третьего раунда Кубка Англии против "Сток Сити", а уже 18 января сыграть с "Бернли" в рамках Чемпионшипа.