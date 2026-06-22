Лондонский "Арсенал" намерен включиться в борьбу за полузащитника бирмингемской "Астон Виллы" Моргана Роджерса, которым также интересуется "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

"Арсенал" готовит переговоры

Как сообщает HandofArsenal, руководство "канониров" во главе с Микелем Артетой планирует в ближайшие недели начать официальные переговоры с "Астон Виллой" по поводу возможного трансфера 23-летнего футболиста.

В северолондонском клубе высоко оценивают потенциал Роджерса и рассматривают его как одно из приоритетных усилений атакующей линии. При этом "Арсенал" готов продвигать сделку только в том случае, если финансовые требования бирмингемцев окажутся приемлемыми.

По информации источника, лондонцы не ожидают серьёзных проблем при согласовании личного контракта с игроком. Ключевым фактором станет позиция "Астон Виллы" относительно суммы возможного трансфера.

Конкуренция с "Манчестер Сити"

Ранее сообщалось, что на английского полузащитника претендует и "Манчестер Сити". Для "горожан" Роджерс не является чужим футболистом — он находился в системе клуба с 2019 по 2023 год, однако так и не закрепился в основной команде, регулярно отправляясь в аренду для получения игровой практики.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

От "Мидлсбро" до звезды АПЛ

В январе 2024 года "Астон Вилла" приобрела Роджерса у "Мидлсбро" за 9,4 миллиона евро. С тех пор хавбек значительно прибавил и стал одним из лидеров команды.

В сезоне-2025/26 английской премьер-лиги (АПЛ) футболист провёл 37 матчей, записав на свой счёт 10 голов и 6 результативных передач.

Стоимость игрока

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Моргана Роджерса составляет 90 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2031 года.

"Реал" заплатит 100 миллионов за трансфер лидера "Манчестер Сити"