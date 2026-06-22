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Артета решил лишить "Ман Сити" дорогостоящего новичка

Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Арсенал" намерен включиться в борьбу за полузащитника бирмингемской "Астон Виллы" Моргана Роджерса, которым также интересуется "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

"Арсенал" готовит переговоры

Как сообщает HandofArsenal, руководство "канониров" во главе с Микелем Артетой планирует в ближайшие недели начать официальные переговоры с "Астон Виллой" по поводу возможного трансфера 23-летнего футболиста.

В северолондонском клубе высоко оценивают потенциал Роджерса и рассматривают его как одно из приоритетных усилений атакующей линии. При этом "Арсенал" готов продвигать сделку только в том случае, если финансовые требования бирмингемцев окажутся приемлемыми.

По информации источника, лондонцы не ожидают серьёзных проблем при согласовании личного контракта с игроком. Ключевым фактором станет позиция "Астон Виллы" относительно суммы возможного трансфера.

Конкуренция с "Манчестер Сити"

Ранее сообщалось, что на английского полузащитника претендует и "Манчестер Сити". Для "горожан" Роджерс не является чужим футболистом — он находился в системе клуба с 2019 по 2023 год, однако так и не закрепился в основной команде, регулярно отправляясь в аренду для получения игровой практики.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

От "Мидлсбро" до звезды АПЛ

В январе 2024 года "Астон Вилла" приобрела Роджерса у "Мидлсбро" за 9,4 миллиона евро. С тех пор хавбек значительно прибавил и стал одним из лидеров команды.

В сезоне-2025/26 английской премьер-лиги (АПЛ) футболист провёл 37 матчей, записав на свой счёт 10 голов и 6 результативных передач.

Стоимость игрока

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Моргана Роджерса составляет 90 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2031 года.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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