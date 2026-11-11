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Артета попросил у "Арсенала" купить вингера и выбрал четырёх кандидатов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета определился с приоритетным трансфером для усиления лондонского клуба в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации The Independent, "канониры" намерены подписать в январе нового вингера. Основным кандидатом является 20-летний Эли Крупи, однако "Борнмут" вряд ли согласится продать француза до следующего лета.

Также "Арсенал" рассматривает возможность подписания Алекса Баэны из мадридского "Атлетико", Эндрика из мадридского "Реала" и Антонио Нусы, выступающего за "РБ Лейпциг".

Отмечается, что любые сделки "Арсенала" будут зависеть от продажи игроков. В связи с этим команду может покинуть Мартин Субименди, которым интересуются "Реал", "Атлетико" и "Челси".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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