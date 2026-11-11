Главный тренер "Арсенала" Микель Артета определился с приоритетным трансфером для усиления лондонского клуба в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации The Independent, "канониры" намерены подписать в январе нового вингера. Основным кандидатом является 20-летний Эли Крупи, однако "Борнмут" вряд ли согласится продать француза до следующего лета.

Также "Арсенал" рассматривает возможность подписания Алекса Баэны из мадридского "Атлетико", Эндрика из мадридского "Реала" и Антонио Нусы, выступающего за "РБ Лейпциг".

Отмечается, что любые сделки "Арсенала" будут зависеть от продажи игроков. В связи с этим команду может покинуть Мартин Субименди, которым интересуются "Реал", "Атлетико" и "Челси".