Лондонский "Арсенал" изучает возможность приобретения португальского нападающего итальянской "Монцы" Густаву Варелы, который стал одним из главных открытий нынешнего сезона Серии А, передают Vesti.kz.

"Арсенал" следит за лучшим бомбардиром Серии А

По информации инсайдера Экрема Конура, представители лондонского клуба наблюдают за выступлениями 21-летнего португальского форварда. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в усилении атакующей линии, поэтому Варела может стать одним из кандидатов на переход в команду.

Помимо "канониров", интерес к нападающему проявляют английский "Челси", немецкий "РБ Лейпциг", туринский "Ювентус" и дортмундская "Боруссия". При этом "Монца" рассчитывает получить за своего футболиста более 20 миллионов евро.

Варела лидирует в гонке бомбардиров

В нынешнем сезоне чемпионата Италии португалец провёл девять матчей, забил девять голов, два из которых — с пенальти, и отдал одну результативную передачу.

Благодаря такой результативности Варела на данный момент возглавляет список лучших бомбардиров Серии А.

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