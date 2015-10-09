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Артета готов выманить из "Барселоны" таланта за 60 миллионов

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Артета готов выманить из "Барселоны" таланта за 60 миллионов ©Depositphotos/[email protected]

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо стал предметом интереса со стороны "Арсенала", передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо стал предметом интереса со стороны "Арсенала", передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, лондонский клуб официально поинтересовался у каталонцев, готовы ли они вести переговоры о продаже 21-летнего игрока. "Арсенал" рассматривает Касадо как альтернативу Мартину Субименди, чей трансфер из "Реал Сосьедад" оказался слишком дорогим.

Футболист проявил себя в первой половине сезона-2024/25 и даже получил шанс в стартовом составе при новом главном тренере Ханси Флике, особенно в отсутствие Френки де Йонга. Однако к концу сезона его роль в команде снизилась, и конкуренция за место в опорной зоне стала выше после возвращения Марка Берналя и сохранения Де Йонга.

Клуб не исключает сделку

"Арсенал" готов предложить за Касадо до 60 миллионов евро - сумма, которая может заставить "Барселону" всерьез рассмотреть продажу. В клубе готовы сесть за стол переговоров, если речь пойдет о подобных условиях, учитывая необходимость сбалансировать финансовые показатели.

Тем не менее, сам футболист не горит желанием менять клуб. Он благодарен за полученные возможности и намерен продолжать бороться за место в составе. Касадо осознает, что в Англии у него было бы больше игровой практики, но его главной целью остается успех в составе "Барселоны".


Артета видит в Касадо идеальный вариант для АПЛ

Тренер "Арсенала" Микель Артета высоко оценил молодого испанца и лично запросил подробную информацию о нем. Его привлекают интенсивность, тактическая гибкость и стиль игры Касадо, который, по мнению тренерского штаба, идеально впишется в модель игры лондонцев и премьер-лигу в целом.

На данный момент Касадо остается игроком "Барселоны", но интерес "Арсенала" и возможное щедрое предложение делают ситуацию вокруг полузащитника одной из самых интригующих в летнем трансферном окне.

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