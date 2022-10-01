"Арсенал" выиграл дерби и сохранил лидерство в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 19:39
©twitter.com/Arsenal

"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках девятого тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Арсенала". В составе "канониров" отличились Томас Парти (20-я минута), Габриэл Жезус (49-я) и Гранит Джака (67-я). У "Тоттенхэма" с пенальти один гол отыграл Харри Кейн (31-я).

При этом на 62-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Эмерсона.

Как итог, "Арсенал" набрал 21 балл и сохранил лидерство в таблице, тогда как "Тоттенхэм" с 17 очками расположился на третьей строчке.

В следующем туре, 9 октября, "Арсенал" дома примет "Ливерпуль", а "Тоттенхэм" днем ранее на выезде встретится с "Брайтоном".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 7 0 1 20-8 21
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 19-10 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
АПЛ Арсенал Тоттенхэм

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