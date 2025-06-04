"Арсенал" устроил грандиозную чистку - клуб покинут 20 игроков

Лондонский "Арсенал" решил устроить чистку состава по итогам сезона-2024/2025 - клуб покинут 20 игроков, сообщают Vesti.kz.

В список "лишних" вошли игроки из команд до 18 лет и до 21 года, а также обозначены исполнители из женской и основной мужской команд.

Клуб не продлил контракты с рядом игроков, среди таковых: Нейтан Бутлер-Ойедеджи, Рис Клермонт, Хайон Эдвардс, Джакай Баско-Фишер, Ромари Форд, Тея Голди, Джими Говер, Джек Генри-Фрэнсис, Лина Хуртиг, Аманда Илестедт, Жоржиньо, Макс Кучински, Салах Улад М'Ханд, Исмаил Улад М'Ханд, Нето, Брайан Оконкво, Элиан Кесада-Торн, Зак Шуайб, Рахим Стерлинг и Киран Тирни.

Контракты следующих игроков рассчитаны до 30 июня 2025 года: Клои Келли, Томас Парти и Михал Росяк.

На данный момент клуб обсуждает с этими исполнителями перспективы продолжения сотрудничества, об итогах этих переговоров лондонцы сообщат позднее.



