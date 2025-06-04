Англия
Вчера 19:40

"Арсенал" устроил грандиозную чистку - клуб покинут 20 игроков

©ФК "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" решил устроить чистку состава по итогам сезона-2024/2025  - клуб покинут 20 игроков, сообщают Vesti.kz.

В список "лишних" вошли игроки из команд до 18 лет и до 21 года, а также обозначены исполнители из женской и основной мужской команд.

Клуб не продлил контракты с рядом игроков, среди таковых: Нейтан Бутлер-Ойедеджи, Рис Клермонт, Хайон Эдвардс, Джакай Баско-Фишер, Ромари Форд, Тея Голди, Джими Говер, Джек Генри-Фрэнсис, Лина Хуртиг, Аманда Илестедт, Жоржиньо, Макс Кучински, Салах Улад М'Ханд, Исмаил Улад М'Ханд, Нето, Брайан Оконкво, Элиан Кесада-Торн, Зак Шуайб, Рахим Стерлинг и Киран Тирни.

Контракты следующих игроков рассчитаны до 30 июня 2025 года: Клои Келли, Томас Парти и Михал Росяк.

На данный момент клуб обсуждает с этими исполнителями перспективы продолжения сотрудничества, об итогах этих переговоров лондонцы сообщат позднее.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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