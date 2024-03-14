"Арсенал" решил судьбу игрока сборной Англии. Известна реакция Артеты

Новости спорта Футбол Англия
14 марта 18:16
©instagram.com/benwhite

Защитник сборной Англии по футболу Бен Уайт подписал с лондонским "Арсеналом" новый контракт, передают Vesti.kz.

Соглашение рассчитано до 2028 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал это событие.

"Это отличная новость, что Бен посвятил свое будущее нашему клубу. Бен - ключевой игрок для нас, профессионал с менталитетом победителя и один из тех, кто подает пример каждый день. Способности, целеустремленность и позитивный настрой Бена очень важны, но он также обладает прекрасным характером и человеческими качествами. Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы", - приводит его слова пресс-служба английского клуба.

26-летний Уайт выступает за "Арсенал" с 2021 года. В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

В его карьере также были "Лидс", "Питерборо Юнайтед", "Ньюпорт Каунти" и "Брайтон".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 28 17 4 7 59-41 55
5 Тоттенхэм Хотспур 27 16 5 6 59-39 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 28 12 7 9 45-49 43
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 28 10 5 13 40-44 35
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 28 7 5 16 40-52 26
17 Ноттингем Форест 28 6 6 16 34-50 24
18 Лутон Таун 28 5 6 17 41-59 21
19 Бернли 28 3 5 20 27-62 14
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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Метки:
Арсенал Футбол АПЛ

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