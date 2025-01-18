"Арсенал" решил потратить 70 миллионов на 21-летнего игрока

"Арсенал" планирует купить 21-летнего нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, передают Vesti.kz.

По информации The Sun, словенец собирается покинуть немецкий клуб этим летом. Но "Арсенал" раздумывает на тем, выкупить его за 70 миллионов фунтов стерлингов сейчас или заключить краткосрочную сделку по аренде.

"Канониры" активизировали свой интерес к Шешко, поскольку бразильский форвард Габриэль Жезус может пропустить весь год из-за травмы передней крестообразной связки.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал следующее:

"Сейчас у нас больше необходимости из-за того, что произошло за последние несколько недель. Либо мы действительно плохо планируем, либо никто не мог предположить, что у нас будет столько травм. Мы потеряли двух важных игроков в передней линии, и нам нужно усиление".

Шешко провел 17 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

В его карьере также были австрийские "Лиферинг" и "Ред Булл".

С 2021 года вызывается в сборную Словении.