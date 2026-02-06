Англия
Вчера 15:35

"Арсенал" решает судьбу титула: появился громкий прогноз на матч АПЛ

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Пол Мерсон высказал своё мнение о предстоящем матче "канониров" против "Сандерленда", сообщают Vesti.kz.

По его оценке, исход встречи 25-го тура АПЛ может оказать серьёзное влияние на борьбу за чемпионский титул.

"Думаю, вопрос борьбы за титул решится в эти выходные. Не представляю, чтобы "Арсенал" потерял очки в этом матче. Если "Арсенал" выиграет, то оторвется от ближайшего преследователя на девять очков", - цитирует Мерсона Sportskeeda.

В настоящий момент команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 53 очка.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

