"Арсенал" решает судьбу титула: появился громкий прогноз на матч АПЛ

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Пол Мерсон высказал своё мнение о предстоящем матче "канониров" против "Сандерленда", сообщают Vesti.kz.

По его оценке, исход встречи 25-го тура АПЛ может оказать серьёзное влияние на борьбу за чемпионский титул.

"Думаю, вопрос борьбы за титул решится в эти выходные. Не представляю, чтобы "Арсенал" потерял очки в этом матче. Если "Арсенал" выиграет, то оторвется от ближайшего преследователя на девять очков", - цитирует Мерсона Sportskeeda.