"Арсенал" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024

Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024, сообщают Vesti.kz.

"Спустя 20 лет наша новая форма использована на духе команды "Непобедимых" сезона-2003/2004. Наша эмблема и логотип Adidas, а также их фирменные три полоски на каждом рукаве выполнены в золотом цвете, а наш рекорд - 26 побед и 12 ничьих в 38 матчах того исторического сезона - вышит сбоку на аутентичной версии формы", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что "Арсенал" был близок к чемпионству в нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), но в конце чемпионата растерял преимущество и проиграл чемпионскую гонку "Манчестер Сити", гарантировав себе серебряные медали.

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