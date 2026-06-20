"Арсенал" подготовил крупную сумму за трансфер таланта ПСЖ

Вингер сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Брэдли Баркола может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Экрема Конура, лондонский "Арсенал" планирует сделать официальное предложение по 23-летнему французу. Сумма потенциального трансфера может составить около 80 миллионов евро.

Конкуренция за игрока

Подчеркивается, что интерес к Баркола проявляют сразу несколько топ-клубов Европы. За ситуацией вокруг вингера также следят "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Бавария" и "Барселона".

Статистика игрока

В сезоне-2025/26 Баркола провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.