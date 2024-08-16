"Арсенал" нашел усиление в сборной Испании

"Арсенал" и "Реал Сосьедад" в эти выходные снова обсудят переход в английский клуб Микеля Мерино, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на завершающей стадии, гонорар почти согласован, в то время как идет работа над структурой сделки/условиями оплаты. Все стороны сохраняют оптимизм.

Мерино выступает за "Реал Сосьедад" с 2018 года, когда был куплен у "Ньюкасла" за 12 миллионов евро. Контракт 28-летнего полузащитника с испанским клубом действует до 30 июня 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.

В карьере игрока также были "Осасуна" и "Боруссия" (Дортмунд).

В составе сборной Испании выигрывал Лигу наций УЕФА (2023) и чемпионат Европы (2024).