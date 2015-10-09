"Арсенал" начал активные переговоры по трансферу звезды сборной Аргентины

Лондонский "Арсенал" активизировал работу над трансфером нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает The Independent, "канониры" рассчитывают оформить сделку до начала предсезонной подготовки команды.

По информации источника, аргентинский форвард не исключает перехода в английский клуб, однако его приоритетом остается продолжение карьеры в Испании — в составе "Барселоны" или мадридского "Реала". При этом руководство "Атлетико" не намерено продавать одного из своих лидеров прямым конкурентам по Ла Лиге.

Ранее интерес к Альваресу проявлял и французский "Пари Сен-Жермен", однако парижский клуб ограничился изучением ситуации, параллельно рассматривая другие кандидатуры на усиление атаки.

Отмечается, что спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта лично участвует в переговорах, стремясь как можно быстрее согласовать переход аргентинского нападающего.

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