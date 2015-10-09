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Англия
Вчера 23:50
 

"Арсенал" начал активные переговоры по трансферу звезды сборной Аргентины

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"Арсенал" начал активные переговоры по трансферу звезды сборной Аргентины ©instagram.com/afaseleccion

Лондонский "Арсенал" активизировал работу над трансфером нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

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Лондонский "Арсенал" активизировал работу над трансфером нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает The Independent, "канониры" рассчитывают оформить сделку до начала предсезонной подготовки команды.

По информации источника, аргентинский форвард не исключает перехода в английский клуб, однако его приоритетом остается продолжение карьеры в Испании — в составе "Барселоны" или мадридского "Реала". При этом руководство "Атлетико" не намерено продавать одного из своих лидеров прямым конкурентам по Ла Лиге.

Ранее интерес к Альваресу проявлял и французский "Пари Сен-Жермен", однако парижский клуб ограничился изучением ситуации, параллельно рассматривая другие кандидатуры на усиление атаки.


Отмечается, что спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта лично участвует в переговорах, стремясь как можно быстрее согласовать переход аргентинского нападающего.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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