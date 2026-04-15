Англия
21:27

"Арсенал" готов продать двух форвардов и заработать 120 миллионов

Микель Артета, тренер "Арсенала". ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Арсенал" готовится к серьёзной перестройке состава в преддверии летнего трансферного окна, передают Vesti.kz.

По информации СМИ, клуб рассматривает возможность продажи нападающих - немца Кая Хаверца и бразильца Габриэля Жезуса.

Оба игрока потеряли свои позиции в атаке после прихода Виктора Дьёкереша, который стал ключевой фигурой в системе главного тренера Микеля Артеты. Шведский форвард быстро закрепился в основе, отодвинув конкурентов на второй план.

Как сообщается, "Арсенал" уже определил ориентировочную стоимость игроков. За Хаверца "канониры" рассчитывают выручить 70–80 миллионов евро, тогда как цена на Жезуса составляет около 40 миллионов.

В общей сложности "Арсенал" может заработать до 120 миллионов евро, которые планирует направить на усиление состава. В клубе рассчитывают за счёт продаж освободить ресурсы и обновить атакующую линию под требования тренерского штаба.

Ожидается, что предстоящее трансферное окно станет ключевым этапом в развитии проекта, а решения по Хаверцу и Жезусу могут сыграть важную роль в дальнейшей стратегии клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →