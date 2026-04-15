"Арсенал" готов продать двух форвардов и заработать 120 миллионов

Лондонский "Арсенал" готовится к серьёзной перестройке состава в преддверии летнего трансферного окна, передают Vesti.kz.

По информации СМИ, клуб рассматривает возможность продажи нападающих - немца Кая Хаверца и бразильца Габриэля Жезуса.

Оба игрока потеряли свои позиции в атаке после прихода Виктора Дьёкереша, который стал ключевой фигурой в системе главного тренера Микеля Артеты. Шведский форвард быстро закрепился в основе, отодвинув конкурентов на второй план.

Как сообщается, "Арсенал" уже определил ориентировочную стоимость игроков. За Хаверца "канониры" рассчитывают выручить 70–80 миллионов евро, тогда как цена на Жезуса составляет около 40 миллионов.

В общей сложности "Арсенал" может заработать до 120 миллионов евро, которые планирует направить на усиление состава. В клубе рассчитывают за счёт продаж освободить ресурсы и обновить атакующую линию под требования тренерского штаба.

Ожидается, что предстоящее трансферное окно станет ключевым этапом в развитии проекта, а решения по Хаверцу и Жезусу могут сыграть важную роль в дальнейшей стратегии клуба.