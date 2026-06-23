"Арсенал" договорился о контракте с талантом за 90 миллионов

Лондонский "Арсенал" сделал серьёзный шаг к подписанию одного из самых перспективных полузащитников Англии - Моргана Роджерса, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Николо Скиры, 23-летний футболист уже согласовал долгосрочный контракт с "канонирами" до 2031 года.

Переговоры с "Астон Виллой" впереди

Теперь, как отмечается, руководство "Арсенала" готово перейти к следующему этапу — переговорам с "Астон Виллой" о трансфере игрока. Бирмингемский клуб оценивает хавбека примерно в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Роджерсу также проявлял "Манчестер Сити". Для "горожан" игрок не является чужим — он находился в системе клуба с 2019 по 2023 год, однако так и не сумел закрепиться в основной команде, регулярно отправляясь в аренды.

Путь Роджерса к топ-уровню

Прорыв в карьере полузащитника произошёл после перехода в "Астон Виллу". В январе 2024 года бирмингемцы приобрели его у "Мидлсбро" за 9,4 миллиона евро, и с тех пор футболист стал одним из ключевых игроков команды.