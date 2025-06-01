В АПЛ объявили трансфер олимпийского чемпиона за 74 миллиона

"Манчестер Юнайтед" объявил о первом трансфере к новому сезону. Команду "красных дьяволов" пополнил бразилец Матеус Кунья, перешедший из "Вулверхэмптона", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний форвард сборной Бразилии подписал с английским грандом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Все необходимые документы уже подписаны, а сумма сделки составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов (около 74 миллионов евро) — именно такую клаусулу активировал МЮ в контракте футболиста.

Таким образом, Кунья стал первым официальным усилением команды под руководством нового спортивного руководства клуба, которое нацелено на перестройку состава и возвращение "Юнайтед" в число ведущих клубов Европы.

Матэус Кунья — олимпийский чемпион Токио-2020 в составе сборной Бразилии. Он зарекомендовал себя как универсальный и техничный нападающий, способный действовать на различных позициях в атаке. В минувшем сезоне он стал одним из лидеров "Вулверхэмптона", отметившись важными голами и результативными действиями в АПЛ.

Ранее Кунья выступал за "Герту", "Лейпциг", а также "Атлетико Мадрид". Его переход в "Манчестер Юнайтед" рассматривается как важный шаг в развитии атаки клуба и попытка заменить нестабильных игроков прошлых сезонов.