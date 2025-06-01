Англия
Вчера 19:10

В АПЛ объявили трансфер олимпийского чемпиона за 74 миллиона

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"Манчестер Юнайтед" объявил о первом трансфере к новому сезону. Команду "красных дьяволов" пополнил бразилец Матеус Кунья, перешедший из "Вулверхэмптона", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний форвард сборной Бразилии подписал с английским грандом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Все необходимые документы уже подписаны, а сумма сделки составила 62,5 миллиона фунтов стерлингов (около 74 миллионов евро) — именно такую клаусулу активировал МЮ в контракте футболиста.

Таким образом, Кунья стал первым официальным усилением команды под руководством нового спортивного руководства клуба, которое нацелено на перестройку состава и возвращение "Юнайтед" в число ведущих клубов Европы.

Матэус Кунья — олимпийский чемпион Токио-2020 в составе сборной Бразилии. Он зарекомендовал себя как универсальный и техничный нападающий, способный действовать на различных позициях в атаке. В минувшем сезоне он стал одним из лидеров "Вулверхэмптона", отметившись важными голами и результативными действиями в АПЛ.

Ранее Кунья выступал за "Герту", "Лейпциг", а также "Атлетико Мадрид". Его переход в "Манчестер Юнайтед" рассматривается как важный шаг в развитии атаки клуба и попытка заменить нестабильных игроков прошлых сезонов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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