Российский бизнесмен Роман Абрамович впервые за шесть лет не попал в список Forbes богатейших владельцев спортивных команд, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что в 2021 году он делил восьмую строчку рейтинга с владельцем "Каролина Пантерз" Дэвидом Теппером. В этом году на первом месте списка располагается Стив Балмер, владелец "Лос-Анджелес Клипперс".

Абрамович ранее объявил, что выставляет лондонский "Челси" на продажу. При этом Английская футбольная премьер-лига отстранила его от управления клубом. В то же время российский миллиардер собирался создать Континентальную футбольную лигу, в которую могут войти клубы Казахстана.

Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году.

Ранее отмечалось, что Абрамович стал владельцем "Гезтепе", однако позже член правления турецкого клуба Талат Папатья опроверг эту информацию.

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