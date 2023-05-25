"40 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере". Гвардиола - о ничьей с "Брайтоном" в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его футболисты не смогли обыграть "Брайтон" в перенесенном матче 32-го тура английской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Фила Фодена на 25-й минуте. На это хозяева поля ответили голом Хулио Энкисо на 38-й.

"В 10.30 вечера я лежал в постели со своей женой. Я был измотан. Я смотрел "Матч дня", а потом спал как младенец. Но я знаю, что игроки сделали то, что должны были сделать. Когда ты выигрываешь премьер-лигу, ты должен праздновать. Они сделали это с семьями, они получают огромное удовольствие.

На следующее утро мы были только в сауне. А на следующий день - вчера - мы немного поговорили после обеда: "Ребята, вы должны быть готовы, энергетически, к "Брайтону". И они это сделали.

Я немного волновался по поводу того, насколько упал наш уровень (по сравнению) с тем, что мы делали в течение последних четырех, пяти, шести месяцев... 40 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере. Но команда была на месте, и поэтому я очень доволен. Потому что я не хочу, чтобы команда проигрывала перед финалом Кубка Англии и Лиги чемпионов. Мы показали, почему мы лучшая команда в Англии. Я очень доволен тем, что после чемпионства мы все еще остаемся командой", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.