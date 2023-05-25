"40 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере". Гвардиола - о ничьей с "Брайтоном" в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 16:35
©twitter.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его футболисты не смогли обыграть "Брайтон" в перенесенном матче 32-го тура английской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Фила Фодена на 25-й минуте. На это хозяева поля ответили голом Хулио Энкисо на 38-й.

"В 10.30 вечера я лежал в постели со своей женой. Я был измотан. Я смотрел "Матч дня", а потом спал как младенец. Но я знаю, что игроки сделали то, что должны были сделать. Когда ты выигрываешь премьер-лигу, ты должен праздновать. Они сделали это с семьями, они получают огромное удовольствие.

На следующее утро мы были только в сауне. А на следующий день - вчера - мы немного поговорили после обеда: "Ребята, вы должны быть готовы, энергетически, к "Брайтону". И они это сделали.

Я немного волновался по поводу того, насколько упал наш уровень (по сравнению) с тем, что мы делали в течение последних четырех, пяти, шести месяцев... 40 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере. Но команда была на месте, и поэтому я очень доволен. Потому что я не хочу, чтобы команда проигрывала перед финалом Кубка Англии и Лиги чемпионов. Мы показали, почему мы лучшая команда в Англии. Я очень доволен тем, что после чемпионства мы все еще остаемся командой", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, что "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе чемпионство в АПЛ. А 10 июня в Стамбуле сыграет с "Интером" в финале Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
4 Манчестер Юнайтед 36 21 6 9 52-41 69
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ

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