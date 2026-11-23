Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа установил историческое достижение клуба в матче 11-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

По данным статистического портала Squawka, в возрасте 18 лет и 85 дней Нгумоа стал самым молодым футболистом в истории мерсисайдцев, забивавшим ворота "Манчестер Юнайтед" (4:0).

В этой встрече юный англичанин не только отличился забитым мячом на 66-й минуте, но и отдал результативную передачу. Также за время пребывания на поле он совершил 80 касаний мяча (20 из них - в чужой штрафной), отдал 42 точных паса из 47, нанёс четыре удара, создал четыре голевых момента, совершил четыре успешные обводки, а также выиграл шесть единоборств и шесть раз возвращал мяч своей команде.

Для Нгумоа этот матч стал 15-м за "Ливерпуль" во всех турнирах нынешнего сезона, на его счету один гол и три голевых паса.

"Ливерпуль", набрав 21 балл, занимает четвёртое место в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" располагается на предпоследней, 19-й строчке с восемью очками.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Брентфорд" (28 ноября), а "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Эвертоном" ( 29 ноября).