Молодой талант "Ливерпуля" Рио Нгумоха отметился историческим достижением в матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с "Фулхэмом", сообщают Vesti.kz.

17-летний англичанин отметился голом в той встрече, а его клуб одержал победу со счётом 2:0. Для Рио этот мяч стал вторым в текущем сезоне.

Тем самым Нгумоха побил рекорд Рахима Стерлинга, как самого молодого игрока в истории "Ливерпуля", забивавшего на "Энфилде" в матче АПЛ.

В октябре 2012 года Стерлинг забил в ворота "Рединга" в возрасте 17 лет и 317 дней. Нгумоха же сделал это в возрасте 17 лет 225 дней - то есть на три месяца моложе.