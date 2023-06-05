Токаев обыграл чемпионов мира по Dota 2 и сотворил историю

Новости спорта Киберспорт Dota2
Сегодня 14:27
©Empire

Казахстанец Айбек ТА2000 Токаев второй раз в своей карьере сыграет на турнире серии Major по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

В рейтинговом отборе Dota Pro Circuit его команда Quest Esports, созданная в Ливане, одержала четыре победы и с четвертого места пробилась на мейджор, который пройдет в Бали (Индонезия). При этом попадание на турнир такого уровня - историческое достижение. Ранее коллектив ничем подобным не отличался.

По ходу соревнования были обыграны двукратные чемпионы мира OG, а также Entity, Liquid и Secret. Финальная часть турнира пройдет с 29 июня по 7 июля. Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.

Отметим, что казахстанец уже участвовал в мейджорах. В 2018 году в составе No Pango он сыграл на турнире в китайском Чунцине, где занял 13-е место.

23-летний Токаев играет в Dota 2 с 2017 года. За это время сменил около двух десятков команд. Среди них топовыми можно назвать коллективы Unique, Gambit и Empire.

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Метки:
Киберспорт

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