Как самая сексуальная дотерша Казахстана "снимала стресс" болельщикам

Новости спорта Киберспорт Dota2
Сегодня 16:51
©коллаж instagram.com/aigera_dunamis/

26-летняя казахстанка Айгерим Дунамис начала работать в студии аналитики Paragon Events, где в образе одного из персонажей Dota 2 приняла участие в обсуждении и комментировании матчей DPC-лиги в Европе, передает корреспондент Vesti.kz.

В своем дебютном выходе казахстанская модель, киберспортсменка и косплеер предстала в образе Marci. Это молчаливый персонаж, но в ходе трансляции девушка смело делилась своим видением матча и делала прогнозы. Ее аналитика оказалась очень интересной.

Стоит отметить, что в этом турнире принимал участие ее соотечественник Алимжан Watson Исламбеков, который вместе со своей командой Entity вошел в число лучших и пробился на турнир The Lima Major 2023 с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Сама Дунамис комментировала несколько матчей и по ходу соревнования примеряла на себя образы самых ярких девушек - героев Dota 2: Lina и Crystal Mayden.

К слову, Дунамис занимается киберспортом с 13 лет. Знакомство с виртуальным миром для алматинки началось с Dotа. Сейчас стримерша увлекается разными играми и участвует в конкурсах косплеев. На ее счету около сотни полноценных образов.

На ее страницу в Twitch подписаны 2108 человек, а в Instagram - 26,1 тысячи. Она активно ведет социальные сети и регулярно участвует в фестивалях и соревнованиях в качестве косплеера и почетного гостя.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Девушки киберспорта Киберспорт

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:51
Dota2
Как самая сексуальная дотерша Казахстана "снимала стресс" болельщикам
1 февраля, 16:32
Dota2
Победа над двукратными чемпионами мира по Dota 2 впервые за три года вывела казахстанца на турнир за полмиллиона долларов
28 января, 12:33
Dota2
Казахстанец оказался в шаге от попадания на турнир по Dota 2 за полмиллиона долларов
18 января, 16:29
Dota2
"Иногда хочется чего-то безумного". Знакомимся с сексуальной геймершей-массажисткой из Казахстана
24 ноября, 14:36
Dota2
Казахстанцы будут играть за чемпиона мира по Dota 2
18 сентября, 21:24
Dota2
Казахстанские киберспортсмены вошли в топ-3 на международных студенческих играх
1 сентября, 18:40
Dota2
Девятка из Казахстана. Кто может попасть на чемпионат мира по Dota 2
25 июля 2022, 13:42
Dota2
Сколько заработала команда казахстанца на турнире за 4 миллиона долларов с чемпионом мира по Dota 2
18 июля 2022, 14:35
Dota2
Казахстанец сыграет против чемпиона мира по Dota 2 на турнире за 4 000 000 долларов
15 июля 2022, 15:10
Dota2
Команда казахстанцев вышла в первый дивизион рейтингового турнира по Dota 2
© 2008 - 2023 ТОО «EML»