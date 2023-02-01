Победа над двукратными чемпионами мира по Dota 2 впервые за три года вывела казахстанца на турнир за полмиллиона долларов

Команда казахстанца Алимжана Watson Исламбекова Entity победила двукратного чемпиона мира по Dota 2 и пробилась на турнир The Lima Major 2023 с призовым фондом 500 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

По итогам отборочного раунда три команды набрали одинаковое количество баллов. По этой причине две путевки на турнир разыграли OG, действующий чемпион Tundra и Entity. В очных матчах OG потерпели поражения и от Tundra, и от Entity и остались за бортом соревнования. Само соревнование пройдет с 22 февраля по 5 марта в Лиме (Перу).

Отметим, что казахстанец выступал еще за три команды: Rune Eaters, Hell Raisers и B8.

Напомним, что в последний раз казахстанец играл на подобных турнирах в 2020 году. Тогда Даниял XSvampire Алимбаев в составе Gambit принял участие на ESL Birmingem.

Сам турнир серии "мажор" пройдет с 22 февраля по 5 марта в Лиме (Перу).

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