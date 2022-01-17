Проиграли только чемпионам мира. Как команда казахстанца по Dota 2 сотворила сенсацию

Команда казахстанского киберспортсмена вместе с победителем чемпионата мира The International - The Spirit сенсационно выиграла первый сезон рейтингового турнира Dota Pro Circuit-2021/22, передает корреспондент Vesti.kz.

Puck Champ с казахстанцем Абдумаликом Malik Сайлау одержала шесть побед и обеспечила себе место в топ-2 первого дивизиона. Вторым победителем стала команда The Sprit, в матче с которой состоялось единственное поражение коллектива Сайлау.

К сожалению, первый турнир серии Major был отменен из-за вспышки коронавируса, а рейтинговые очки были перенесены на второй сезон состязания.

Обе команды обеспечили себе участие в следующем розыгрыше, так же как и Hell Raisers Алимжана Watson Исламбекова и Армана Malady Оразбаева, замкнувшие тройку лидеров.

К коллективам первого дивизиона могут присоединиться две команды с казахстанцами из второй лиги. V-gaming, в который входят Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев и Айбек Naive Токаев, удерживает лидерство, но коллективу нужна победа в последней встрече с Winstrike, за который выступает Амир Dodren Акмоллин.

Отметим, что это первый большой официальный турнир после The International, который прошел осенью прошлого года. Матчи проходят в онлайн-режиме с 29 ноября по 23 января.