Команда казахстанцев оказалась в шаге от победы в первом официальном турнире по Dota 2 после ЧМ

Команда Hell Raisers, за которую выступают казахстанские киберспортсмены, близка к завоеванию путевки на первый турнир серии "мэйджор" в году после успешных матчей в рейтинговой лиге Dota Pro Circuit-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив с Алимжаном Watson Исламбековым и Арманом Malady Оразбаевым в составе выиграл четыре встречи из четырех и с 12 баллами делит с действующим чемпионом мира Team Spirit "теневое лидерство".

13 января команда казахстанцев сыграет против Puck Champ, но главная битва против победителей The International пройдет 15 января. Участниками первого "мэйджора" сезона станут две лучшие команды турнира. Матчи проходят в онлайн-режиме с 29 ноября по 23 января.

Также успешно играет и команда V-gaming, в которую входят Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев и Айбек Naive Токаев. В этом году она обыграла белорусскую Nemiga Gaming (2:1) и расположилась на первом месте во втором дивизионе лиги. Также на счету V-Gaming победы над Fantastic Five (2:1), CIS-R (2:1) и Hydra (2:0). Единственное поражение команда потерпела от Gambit Esports (0:2). Сейчас в ее активе 12 очков.

В расписании у V-gaming остались две игры: с Winstrike и B8. Если команда сумеет удержаться на одном из первых двух мест, ее ждет повышение в первый дивизион DPC-лиги. Также команды второй лиги разыграют 75 тысяч долларов.

Напомним, что в этих турнирах распределяются рейтинговые очки для попадания на чемпионат мира - The International. Всего в этом сезоне запланировано проведение трех DPC-лиг и столько же "мейджоров". Это первый официальный турнир по дисциплине после чемпионата мира, прошедшего в прошлом году и завершившегося победой российского коллектива Team Spirit.