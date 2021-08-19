Казахстанская команда захватила лидерство в групповом этапе престижного турнира по Dota 2 после трех побед подряд

Казахстанская команда V-Gaming одержала три победы подряд в третьем сезоне Champions League по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив, за который играют наши соотечественники Дархан Haze Мадыхан, Исламбек Arrow Шаударбаев, Айбек Naive Токаев, выиграл команды Spider Pigs, Hell Raisers и Puck Champ. Благодаря успехам команда набрала 9 очков и захватила лидерство в групповом раунде. Теперь V-Gaming делит первое место с Fantastic Five.

В турнире также играют Team Unique, Team Empire, B8 Esports и Nemiga Gaming. Призовой фонд соревнования составляет 50 000 долларов. Победитель турнира будет известен 12 сентября.

В предыдущем сезоне соревнования казахстанский коллектив пробился в плей-офф, но был остановлен в первом раунде стадии.

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