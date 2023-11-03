Два казахстанца будут играть с легендарным дотером Dendi

Команда B8 Esports решила подписать казахстанских киберспортсменов Александра V1olent Пака и Владислава Mary_y Кривцова, передает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что B8 Esports был создан известным украинским дотером Данилом Dendi Ишутиным. Он считается самым популярным спортсменом СНГ. В 2012 году вместе с Navi становился чемпионом мира.

В этом сезоне B8 Esports остановилась в шаге от выхода на The International 2023. Также не смогли преодолеть отборочный раунд и Nemiga Gaming Пака, и UALEIKUMNIHAO Кривцова.

Ранее казахстанец Абдумалик Malik Сайлау заинтересовал киберспортивную команду PSG Quest, за которую играет казахстанец Айбек TA2000 Токаев.