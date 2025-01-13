Сборная Казахстана решила обойтись без лидера в матчах Кубка Дэвиса

Стал известен состав сборной Казахстана на матчевую встречу первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Пакистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ФТК.

Матчи пройдут 1-2 февраля на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане.

Тренерский штаб, возглавляемый Юрием Щукиным, объявил состав команды: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев.

Примечательно, что сборная Казахстана решила обойтись без своего лидера Алекандра Булика.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи, каждая из которых пройдет в трехсетовом формате.



