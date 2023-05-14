Казахстанские теннисисты сенсационно пробились на чемпионат мира среди юношей

В национальном теннисном центре Beeline Arena в Шымкенте завершилась квалификация Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup, сообщают Vesti.kz.

В матче за третье место в состязании подопечные Сергея Квака обыграли сборную Таиланда со счетом 2:0. Успех в противостоянии принесли Зангар Нурланулы победивший со счетом 7:5, 6:0 и Амир Омарханов, который за 20 минут разгромил соперника (6:0, 1:0), вынудив того отказаться от продолжения борьбы.

Напомним, что сборная Казахстана на групповом этапе отбора одержала три победы в трех играх, в четвертьфинале победила шестикратных чемпионов юниорского "Кубка Дэвиса" команду Австралии, в полуфинале уступила Южной Корее и в итоге завоевала "бронзу"



Состав сборной Казахстана:

Амир Омарханов (Караганда), Зангар Нурланулы (Туркестан), Дамир Жалгасбай (Алматы), капитан Сергей Квак, тренер по физподготовке Дмитрий Костецкий и директор департамента "Team Kazakhstan" ФТК Тимур Акказиев.

Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов прокомментировал выход на чемпионат мира юношей из сборной Казахстана до 16 лет:

"Это очередное достижение казахстанского тенниса! Неделю назад наши девушки из команды до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира, а теперь это сделали юноши. Рад, что у нового поколения получается реализовывать свой потенциал и показывать высокий уровень игры. Успехи сразу двух юниорских сборных страны подчёркивают, что пошаговая выстроенная работа всей структуры казахстанского тенниса даёт результат. По ходу отборочного турнира наши юноши победили многие сильные сборные, в том числе, команду Австралии, шестикратную чемпионку юниорского "Кубка Дэвиса". Поздравляю нашу команду и её тренеров с выходом на чемпионат мира, где, я надеюсь, они выступят достойно и ещё заставят говорить о своих победах".

Осенью в испанском городе Кордоба впервые в истории казахстанского тенниса на финальном этапе юниорских "Кубка Дэвиса" и "Кубка Билли Джин Кинг" сыграют и юноши, и девушки сборных Казахстана до 16 лет.

Фото:ktf.kz