Казахстан? Названо место проведения финала Кубка Дэвиса

Международная федерация тенниса определила место проведения финала Кубка Дэвиса 2022 и 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Плей-офф турнира, в котором продолжает участие мужская сборная Казахстана пройдет с 21 по 27 ноября в испанской Малаге. Финал 2023 года состоится там же.

Что касается матчей группового этапа, то они наряду с Малагой пройдут в итальянской Болонье, шотландском Глазго и немецком Гамбурге с 14 по 18 сентября. Жеребьевка группового этапа пройдет 26 апреля.

В нем помимо Казахстана сыграют еще 15 сборных: Хорватия, Сербия, Великобритания, Канада, Аргентина, Австралия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Швеция и США.

Напомним, что сборная Казахстана в квалификационном раунде обыграла Норвегию.

Отметим, что Казахстан также подавал заявку, чтобы принять групповой этап.

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