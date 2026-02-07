Драмой обернулся третий матч Казахстана на Кубке Дэвиса

Сегодня, 7 февраля, в Астане продолжился матч плей-офф Кубка Дэвиса между мужскими сборными Казахстана и Монако, передают Vesti.kz.

Накануне, 6 февраля, игровую программу противостояния открыли одиночные встречи. В первом матче дня Александр Бублик принёс сборной Казахстана победу, обыграв Хьюго Ниса - 6:0, 6:3.

Во второй одиночной игре Александр Шевченко уступил лидеру команды Монако Валентину Вашеро - 6:0, 6:3.

Таким образом, после первого игрового дня счёт в противостоянии остался равным.

Сегодняшний игровой день стартовал с парного матча, в котором дуэт Александр Бублик и Бейбит Жукаев уступили Ромену Арнеодо и Хьюго Нису. При этом, первый сет остался за Казахстаном 7:6(1). Второй сет выиграла команда Монако 7:6(6). Третий сет также остался за гостями 7:5(5). Матч продолжался два часа и 49 минут.

Отметим, что после этого программу матча продолжат две одиночные встречи:

Александр Бублик — Валентин Вашеро и Александр Шевченко — Хьюго Нис.