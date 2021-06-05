Лидер сборной Казахстана по велоспорту Алексей Луценко, выступающий за Astana-Premier Tech, лишился лидерства в общем зачете многодневки "Критериум Дофине" перед заключительным этапом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем восьмого этапа гонки, протяженностью 171,1 километра, стал украинский гонщик Марк Падун из Bahrain-Victorious. Вторым стал австралиец Ричи Порт (INEOS Grenadiers), а замкнул тройку колумбиец Мигель Анхель Лопес (Movistar).

Луценко финишировал десятым и опустился на вторую строчку генеральной квалификации перед заключительным этапом. Его партнеры по команде Йон Исагирре финишировал 16-м, Оскар Родригес стал 66-м, Алекс Аранбуру - 89-м, Юрий Натаров - 111-м, а Дмитрий Груздев - 117-м.

На первое место в общем зачете вышел Порт, опережающий Луценко на 17 секунд. Третьим идет Герайнт Томас из INEOS Grenadiers (+29).

Заключительный этап "Критериум Дофине" состоится завтра, 6 июня.

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