Казахстан обставил Узбекистан за золото ЧА-2024 по велоспорту

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Вчера 17:01
©Федерация велоспорта Казахстана

Сегодня, 6 июня, в Алматы стартовал чемпионат Азии-2024 по велоспорту на шоссе. И в первый же день соревнований Казахстан завоевал золотую медаль, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанские велогонщики показали лучший результат в смешанной эстафете. В этом виде программы честь страны представляли Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова и Фаина Потапова.

Время:

- Казахстан – 51 минута 08 секунд;

- Узбекистан – 52:38;

- Гонконг – 53:15.

Метки:
велоспорт

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