Команда казахстанца снова оставила позади Konina Power перед финалом СНГ-отборов PUBG Mobile Pro League

Участники финального этапа СНГ-отбора престижного турнира PUBG Mobile Pro League с общим призовым фондом 14 миллионов долларов провели разминку в блиц-состязании Monarxia Spring cup. Итоги соревнования удивили многих экспертов, передают Vesti.kz.

Сильнейший коллектив их Казахстана Konina Power оказался лишь на третьем месте. Коллектив Дамира Axzcer Омарова, Нурсултана Gonzo Нартбаева, Дарына Fache Бейбитова и Аскара DGR Ахметова сделал 44 килла и набрал 106 очков. Они уступили 41 балл победителю турнира - Qodex, которые совершили рекордные 84 "убийства". Команда примечательна тем, что за нее играет казахстанец Алибек Lucci Жекибаев.

При этом Qodex опередил КР и в отборе СНГ-региона, заняв четвертую позицию, вторые оказались на шестом месте. Еще одним участником финальной битвы оказалась Fidanza с Асхатом Satsuro Ахметбеком и Нурлыбеком Nikola Асланбековым. Победитель СНГ-отбора будет выявлен в период с 14 по 16 мая. Лучшие три команды пройдут в следующий этап PUBG Mobile Pro League с призовым фондом 14 миллионов долларов. Параллельно с отбором в СНГ выявляются лучшие в других регионах планеты.

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