Казахстанская команда обошла Virtus.Pro и NaVi на рейтинговом турнире по PUBG Mobile

Казахстанская команда Konina Power выиграла рейтинговый турнир META Mobile 2021 по PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем соревновании в онлайн-формате участвовали ведущие команды СНГ-региона. В итоге соперничество с Virtus.Pro, NaVi и Team Unique завершилось в пользу казахстанского коллектива. По итогам двух соревновательных дней наши киберспортсмены набрали 107 очков, заняв первое место.

За КР выступают казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Дарын Fache Бейбитов и Аскар DGR Ахметов. Уже через три недели коллектив сыграет на престижном турнире EMAE League, являющимся одним из этапов соревнования с призовым фондом 14 миллионов долларов. Онлайн-состязание пройдет с 17 по 20 июня.

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