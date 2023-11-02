Казахстанец заинтересовал ПСЖ

Новости спорта Киберспорт
Сегодня 17:06
©PSG Quest

Казахстанский дотер Абдумалик Malik Сайлау заинтересовал киберспортивную организацию PSG Quest, передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас киберспортсмен является частью команды Natus Vincere. При этом Сайлау поиграл в составе Quest на  турнире Riyadh Masters 2023. PSG Quest заняла первое место в группе A, но в итоге остановилась на 7-8-й строчке в общем зачете, уступив Gladiators во втором раунде нижней сетки.

Добавим, что за PSG Quest уже играет казахстанец Айбек TA2000 Токаев. Между тем, выступавший на роли Сайлау в "квестах" Тобиас Tobi Бучнер, недавно покинул команду.

Официального подтверждения этой информации не было. Однако после The International обычно начинается фаза активных трансферов. На последнем чемпионате мира по Dota 2 команда PSG Quest сыграла в групповом раунде, но не смогла пробиться в плей-офф.

Напомним, что футбольный клуб ПСЖ имеет киберспортивную организацию, которая в октябре подписала команду Токаева.

Метки:
Киберспорт

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:06
Киберспорт
Казахстанец заинтересовал ПСЖ
13 октября, 14:25
Киберспорт
Казахстанец сотворил историю на чемпионате мира по Dota 2
27 сентября, 14:15
Киберспорт
"Отклеился флаг". Еще один спортсмен пожаловался на форму Казахстана на Азиаде
16 сентября, 08:50
Киберспорт
Стал известен рейтинг казахстанского полузащитника в новой игре от EA Sports
14 сентября, 16:39
Киберспорт
Прощай, FIFA! Сколько казахстанцев будет в новой игре EA Sports FC 24
12 сентября, 19:34
Киберспорт
Месси и Роналду исключили из числа самых рейтинговых игроков в симуляторе от EA Sports
6 июля, 18:35
Киберспорт
Мбаппе ушел вместе с FIFA? Кто появится на обложке нового футбольного симулятора от EA Sports
7 апреля 2023, 07:19
Киберспорт
"Кому видно, тому стыдно". Горячая стримерша из Казахстана нашла себе новое хобби
30 марта 2023, 15:59
Киберспорт
Казахстан примет Major? Фанаты Counter-Strike нашли способ привезти турнир
16 марта 2023, 00:41
Киберспорт
FIFA отказалась от русскоязычной озвучки
© 2008 - 2023 ТОО «EML»