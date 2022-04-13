Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана

Казахстанка Диана успешно совмещает свою любовь к киберспорту и косплею с работой в инвестиционной компании. Очаровательная девушка тратит до десяти часов на игры, успевая общаться с подписчиками, и всегда старается удивить своих поклонников. Подробнее о ней - в материале Vesti.kz.

- Играми я начала увлекаться еще в раннем детстве, одними из первых игр были Sims, GTA, Barbie и CS 1.6. В 2016 году начала играть в Dota 2, и она понравилась мне больше всего. В то же время начала увлекаться киберспортом. Я помню, как посвящала целые дни этой игре. Помимо этого, меня привлекают хорроры, шутеры, MMORPG, выживания и симуляторы.

- Сколько времени тратите на игры?

- В целом я трачу на игры от шести до десяти часов. В последние полгода я играла в NFT-игры на блокчейне, бывало такое, что приходилось круглые сутки. На стримы я тратила до трех часов. Это было очень прибыльно, так как меня поддерживали подписчики даже после того, как я перестала регулярно стримить. Но а на NFT-играх можно самостоятельно зарабатывать, поэтому это еще прибыльнее.

- А турниры вас не привлекали?

- Я любила соревноваться с друзьями и играть в доту, но больше всего мне нравилось стримить и видеть обратную связь от подписчиков. В этот период жизни я ушла в косплей, но продолжала играть в Dota 2, как и прежде.

- Когда был сделан первый косплей?

- Начала увлекаться косплеем в 2019 году. Первый косплей был на Дейенерис Таргариен. Вообще костюмов достаточно, но самый лучший, как по мне, Baby doll. Примерно на подготовку одного уходил месяц. Затраты на изготовление обходились в 50 000 тенге и выше. За все время я поучаствовала на фестивалях Almacon, Not bad fest,Geekcon и Comic-Con.

- Как в семье отнеслись к такому?

- Изначально реагировали несерьезно. Чтобы заслужить уважение в моей семье, нужно заниматься чем-нибудь серьезным. Затем я встретила Алию Nigmaabq, у нас были схожие интересы, и мы быстро нашли общий язык и стали лучшими подругами. Благодаря такой мощной поддержке я начала делать успехи. Родные начали поддерживать меня. Особенно они радовались, когда я победила в одном конкурсе и мое лицо стало украшать билборды. Мама - мой самый преданный фанат. Мои увлечения привлекают внимание людей. Сейчас у меня есть молодой человек.

- Чем вы занимаетесь в повседневной жизни?

- Работала в инвестиционной компании с криптовалютой и занималась NFT-играми и продвижением Game fi с подругой. Планирую дальше двигаться в этом направлении и, возможно, продолжить стримить. Ставлю цель достигнуть большого заработка от того, чем мне нравится заниматься.

- Есть ли у вас кумиры?

- Помню, как сходила с ума по Miracle и Ramzes. С тех пор прошло много времени. Любимых косплееров нет, но есть те, за которыми любила следить и вдохновляться.

- Что делает ваши увлечения особенными?

- Самая главная особенность - это то, что мое увлечение приносит мне доход и удовольствие, а также много возможностей и новые знакомства. Я очень рада, что моя творческая сторона дает возможность зарабатывать на любимом деле.

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