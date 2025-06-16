"Единственный". 20-летний казахстанец вошел в историю Counter-Strike 2

Казахстанский киберспортсмен Данил Голубенко стал единственным новичком в Counter-Strike 2, кто смог дойти до плей-офф мейджора, передают Vesti.kz.

Произошло это на турнире в США, где 20-летний Голубенко (Molodoy) вместе с бразильской командой FURIA квалифицировался в 1/4 финала.

"Molodoy – единственный новичок на мейджоре, добравшийся до топ-8! На старте было 42 игрока! Сейчас остался один Данил Голубенко", - пишут о достижении в социальных сетях.

Игры на вылет начнутся 20 июня: 8 лучших команд разыграют призовой фонд в 1,25 миллиона долларов.

Кто вышел в плей-офф Blast.tv Austin MajorFURIA - paiN GamingTeam Spirit - MOUZFaze Clan - The MongolZNatus Vincere - Team Vitality