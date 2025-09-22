20-летний казахстанец отметил триумф в стиле Месси и заинтересовал Неймара

Казахстанский киберспортсмен Данил Голубенко помог бразильской команде Furia выиграть турнир по Counter-Strike 2 - на результат отреагировал даже Неймар, передают Vesti.kz.

20-летний казахстанец вместе с одноклубниками победил в турнире FISSURE PLAYGROUND 2, став лучшим игроком турнира MVP.

Неймар лайкнул казахстанца - что произошло?

В финале турнира, который прошел в Сербии, Furia обыграла конкурентов из MongolZ со счетом 3:2, а Голубенко, более известный как Molodoy, добился рейтинга 1.19. Этот индивидуальный показатель сделал его недосягаемым для конкурентов - у казахстанцев не было такого достижения с 2021 года.

После триумфа игроки бразильского клуба отметили победу в стиле Лионеля Месси - после выигрыша на ЧМ-2022 легендарный аргентинец "уснул" вместе с трофеем. На фото казахстанца отреагировал Неймар: бразильский виртуоз пришел в комментарии и оставил "аплодисменты".

Кто такой Molodoy из Казахстана?

20-летний Голубенко родился 10 января 2005 года в Семее, а в Сербии вместе с командой выиграл 200 тысяч долларов.

"Данил "Молодой" Голубенко — казахстанский профессиональный игрок в Counter-Strike 2 и бывший профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive", - пишет о восходящей звезде liquipedia.net.

Данил играет на позиции снайпера, а конкуренты признают его хладнокровие и умение принимать верные решение в сложных ситуациях.