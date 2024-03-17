Полузащитник усть-каменогорского "Алтая" Алишер Рахимжанов в матче предварительного раунда Кубка Казахстана отметился красивейшим голом, передают Vesti.kz.

В игре с уральским "Акжайыком" Рахимжанов решился на удар из пределов центрального круга и застал врасплох вратаря соперника.

Для "Алтая" это гол стал победным - 1:0.

20-летний Рахимжанов является воспитанником "Кайрата", ранее он также выступал за юношеские сборные Казахстана (до 17 и до 19 лет). В прошлом сезоне хавбек защищал цвета алматинского "Хан Тенгри", а этой зимой перешел в "Алтай".